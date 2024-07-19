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Во Франции косатки протаранили парусное судно

У берегов французского региона Бретань косатки протаранили 12-метровое парусное судно. Об этом сообщает Le Telegramme.

Во Франции косатки протаранили парусное судно
© globallookpress.com

По данным агентства, инцидент произошел 16 июля.

«Две молодые косатки "напали" на руль парусного судна, на борту которого находилось два человека. Они повредили штурвал, из-за чего парусник больше не мог маневрировать», — говорится в тексте.

В результате находившимся на судне людям пришлось обратиться за помощью к местной береговой охране, которая отбуксировала аварийное плавсредство в гавань коммуны Гильвинек.

Отмечается, что данный инцидент стал одним из почти 700 случаев нападений косаток на суда, зарегистрированных с июля 2020 года в акваториях Атлантического океана и Средиземного моря вдоль побережья Европы и Северной Африки.