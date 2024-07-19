Во Франции косатки протаранили парусное судно

У берегов французского региона Бретань косатки протаранили 12-метровое парусное судно. Об этом сообщает Le Telegramme.

По данным агентства, инцидент произошел 16 июля.

«Две молодые косатки "напали" на руль парусного судна, на борту которого находилось два человека. Они повредили штурвал, из-за чего парусник больше не мог маневрировать», — говорится в тексте.



В результате находившимся на судне людям пришлось обратиться за помощью к местной береговой охране, которая отбуксировала аварийное плавсредство в гавань коммуны Гильвинек.

Отмечается, что данный инцидент стал одним из почти 700 случаев нападений косаток на суда, зарегистрированных с июля 2020 года в акваториях Атлантического океана и Средиземного моря вдоль побережья Европы и Северной Африки.