В Москве мигранты до смерти забили мужчину за обман со сдачей квартиры

В Москве мигранты забили пенсионера до смерти за обман со сдачей квартиры. Преступление удалось раскрыть спустя пять лет.

«В марте 2019 года на улице Маршала Катукова был до смерти забит мужчина пенсионного возраста. Его личность установить не удалось. Подозреваемыми оказались трое граждан одной из стран Средней Азии, но вскоре после расправы они были этапированы на родину, поэтому сразу же задержать их не удалось», – пишет МК.



Отмечается, что недавно мигранты вернулись в Россию, и в ходе следственных действий один из них был задержан. Гражданин Узбекистана пояснил, что незнакомый мужчина предложил им сдать квартиру в Москве за 25 тысяч рублей, но нужна была предоплата. Иностранцы отдали мужчине деньги, но когда они подошли к дому пенсионер не смог завести их в подъезд, потому что забыл ключ от домофона. Разозлившись на мужчину, мигранты забили его до смерти.

В СКР рассказали, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Соучастников преступления продолжают искать.

Напомним, в СКР заявили о росте преступности среди мигрантов. В частности, выросло число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами, а также изнасилований.