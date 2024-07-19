В Москве избили генерального директора компании World Class

Бывшего владельца World Class Дмитрия Бабанова избила группа мужчин на заправке в Подмосковье из-за шаурмы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на бизнесмена.

В распоряжении телеканала оказалось видео, сделанное через 20 минут после нападения, на котором избитый Бабанов сидит за столом в разорванной футболке. Бизнесмен рассказал, что зашел в кафе около заправки, чтобы купить шаурмы, которую ему делали около 30 минут. После того, как Бабанов сделал повару замечание к нему подошла группа мужчин, которые впоследствии напали на него и избили.

«Мне сломали зубы, разбили все лицо. Меня били десять человек: из автосервиса, из кафе. Майку порвали. Смотрите на мои зубы: я их в Швейцарии делал, 65 тысяч долларов заплатил. Они будут отвечать за это», — рассказал в видео бизнесмен, на которое также попали лица причастных к нападению людей.



По словам адвоката Бабанова Александра Карабанова, в районе заправки, где остановился его подзащитный, действуют некие этнические банды, которые под надуманным предлогом провоцируют конфликты и вымогают у автомобилистов деньги. В частности, бизнесмена они обвинили в том, что он кого-то «подрезал» на АЗС и стали требовать возмещения морального ущерба в размере миллиона рублей. Бабанов отказался им платить и его избили.

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Адвокат отметил, что Бабанов уже подал заявление в полицию. Карабанов намерен настаивать на возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на разбой и причинении телесных повреждений.

В настоящее время Бабанов снимает побои в одном из столичных медучреждений.