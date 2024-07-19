Сжегшую паспорт РФ блогершу приговорили к двум годам колонии

Блогершу Евгению Хоффманн, которая сожгла российский паспорт, приговорили к двум годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

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Согласно материалам дела, 1 января 2024 года Хоффманн публично сожгла свой паспорт с изображенным на нем гербом РФ. Кроме того 12 ноября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она в ходе ссоры с местной жительницей возле одного из брянских заведений ударила ее головой в лицо, тем самым причинив вред здоровью средней тяжести.

Таким образом Хоффманн предъявили обвинения по двум статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений и о надругательстве над гербом РФ. Она свою вину признала.

«Приговором суда по совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 3 месяца», — говорится в тексте.



Также ей запрещено покидать место постоянного проживания в ночное время с 22:00 до 6:00, посещать рестораны, кафе, бары, ночные клубы и другие заведения, где реализуется алкогольная продукция, выезжать за пределы Дятьковского района Брянской области и менять постоянное место жительства без уведомления. Кроме того с Хоффманн взыскали компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.