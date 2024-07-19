Более 2,5 тыс. авиарейсов отменены из-за глобального сбоя в Windows

Более 2,5 тысячи авиарейсов в мире отменены из-за глобального сбоя в системе Windows. Об этом сообщает портал Flightaware.

По данным ресурса, почти 24 тысячи рейсов задержаны.

19 июля во всем мире произошел сбой в системе Windows. Работа крупнейших аэропортов, банков, железнодорожных вокзалов, телеканалов и служб спасения оказалась парализована. Массовые технические сбои зафиксировали в США, Австралии, Турции, Германии и Испании.

По данным телеканала ABC, техническая проблема связана с американской организацией по кибербезопасности CrowdStrike. Так, в Австралии она спровоцировала сбои в работе ноутбуков Microsoft — эти устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке.

Сообщалось, что первопричина глобального сбоя в системе Windows устранена, но его воздействие пока может наблюдаться в некоторых приложениях и службах.