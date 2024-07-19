Суд отправил в СИЗО блогера, растоптавшего крест в прямом эфире

Дорогомиловский районный суд отправил в СИЗО 28-летнего блогера, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и распространении детской порнографии. Об этом в четверг, 19 июля, сообщили в пресс-службы суда.

© Пресс-служба прокуратуры Москвы

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — пояснили в пресс-службе.



Подсудимый пробудет в СИЗО до 17 сентября 2024 года.

Дагестанский блогер в прямом эфире несколько раз плюнул и наступил на православный крест. Позднее он опубликовал в Сети видео с извинениями. Несмотря на это, следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и задержали фигуранта. Кроме того, следователи обнаружили в его телефоне детскую порнографию.