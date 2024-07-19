МЧС России сообщило о пожаре на заводе по производству моторных масел компании ООО «НТК Нордоил» в Подмосковье. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что загорелось нежилое здание на территории завода — цельнометаллический склад масла. Общая площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Талдом, улица Советская, дом 45а. Площадь горения — 1200 квадратных метров», — сказано в сообщении МЧС.



В данный момент над ликвидацией возгорания работают четыре единицы техники и 16 спасателей. Информации о пострадавших пока не поступало.

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