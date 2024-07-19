Мужчина поссорился с женщиной на дороге и обозвал ее донбасской рожей

Житель станицы Елизаветинская в Краснодарском крае поссорился с женщиной на дороге и обозвал ее «донбасской рожей». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По сведениям издания, накануне днем разгорелся конфликт из-за ремонта дорог, который мешает проезжать машинам. Россиянин вышел из авто с пивом и начал оскорблять жителей. Одну из женщин он начал оскорблять и предъявлять ей, что она перебралась из Донбасса. В ответ женщина заметила, что родилась и выросла на Кубани.

Информации разошлась по соцсетям. На ролик, на котором запечатлен конфликт, обратили внимание силовики. Через некоторое время мужчина извинился на камеру. Он отметил, что дискредитировал российскую армию и жителей Донбасса, и раскаивается в этом. В чем именно состояла дискредитации, мужчина не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Ненецком автономном округе задержали мужчину за нацистские лозунги в баре и дискредитацию российской армии.