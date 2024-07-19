Россия направила Турции ноту из-за дела в отношении двух россиянок в Анталье

Генконсульство РФ в Анталье направило ноту турецкой стороне после инцидента с россиянками в аэропорту Антальи. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

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Ранее стало известно, что две российские туристки уже полтора месяца не могут вернуться из отпуска в Турции. По данным Telegram-канал Shot, женщины утверждают, что местные полицейские задержали их в аэропорту, избили, а из-за попыток обороны им теперь грозит до 3 лет тюрьмы.

В консульстве отметили, что первичное судебное заседание по этому делу прошло в Турции 7 июня и действия россиянок были квалифицированы «как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля, нанесение телесных повреждений должностному лицу».

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«Суд вынес решение о запрете на выезд из страны на период судебного разбирательства. (…) Генконсульство оперативно подключилось к урегулированию инцидента, неоднократно обращалось в местные компетентные органы», - пояснили российские дипломаты.



По данным дипмиссии, россиянкам разъяснили их права и порядок обращения к местным адвокатам. Им также была уже предоставлена первичная бесплатная юридическая консультация, а турецкой стороне «направлена соответствующая официальная нота».

Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу, сообщили МИД России.