Блогер Эдвард Бил снова угодил в скандал

Блогер-пранкер Эдвард Бил оделся патрульным-самокатчиком, выехал на дороги и оказался пойман полицией. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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"Лидер чьих-то мнений снова попал в поле зрения полиции, когда решил снять очередное нелепое видео в Одинцово. Он, с товарищем, на трехколесном аппарате, в форменном обмундировании, изобразил ПСС – патрульную самокатную службу, видимо, чтобы поржать над нововведениями", - говорится в публикации.



Отмечается, что полиция начала проверку. Блогеру предстоит рассказать, кто разрешил ему использовать элементы форменной одежды сотрудников полиции.

Пранкер стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин. У нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов и открытые переломы ног и перелом таза.