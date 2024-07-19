Найдено тело сапбордистки, пропавшей в море больше недели назад

В Черном море возле Туапсе обнаружено тело туристки, которую унесло на сапборде восемь дней назад. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Туапсинского района.

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Компания девушек вышла покататься на сапах вечером 11 июля, однако через некоторое время поднялся сильный ветер, и их унесло в море. Две из них смогли вернуться на берег, а поиски еще одной пропавшей велись МЧС.

Сегодня тело было обнаружено около села Ольгинки, напротив пансионата «Шахтинский текстильщик».

«Спасатели Туапсинского филиала «Кубань-Спас» достали из воды тело девушки по приметам похожей на Грушевскую Дарью Викторовну», - отметили в пресс-службе.



В спасательных работах были задействованы 40 человек, а также пять катеров и гидроциклы, напоминают «Известия».

Ранее спасатели нашли тело девушки, которую унесло в море в Сочи во время прогулки по берегу с молодым человеком во время шторма. Пару накрыло волной и девушка не смогла выбраться на берег.