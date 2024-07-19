Мужчина умер после визита в военкомат на Украине

В Одесской области скончался мужчина, госпитализированный из местного военкомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

© РИА Новости

Врачи сообщили, что 34-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, субдуральную и эпидуральную гематомы мозга. Медики уточнили, что он страдал от эпилепсии.

Как именно он получил травмы, не уточнялось. Другой мобилизованный заявил журналистам, у мужчины случился приступ эпилепсии и он упал. Военкомат свою позицию не озвучивал.

В апреле на Украине от приступа эпилепсии скончался призывник, ранее признанный годным к военной службе. СМИ писали, что мужчина умер по дороге в военный учебный центр в Закарпатье.

Сообщалось, что ему оказались первую помощь и вызвали скорую, но когда медики приехали, мужчина был уже мертв. Украинский уполномоченный по правам человека инициировал расследование из-за «вероятного нарушения прав человека».