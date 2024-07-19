Российский суд приговорил журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости.

Гершкович был задержан в марте 2023 года. В ФСБ заявили, что журналист по заданию властей США собирал информацию, относящуюся к гостайне, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

СМИ сообщали, что Гершкович беседовал с чиновниками в Свердловской области, задавая вопросы о гуманитарных миссиях региона в Донбассе и о том, «как промышленные предприятия переориентируются в ходе СВО». Позже Гершкович был арестован.

Уголовное дело Гершковича рассматривал Свердловский областной суд. Как заявили в Генпрокуратуре, следствие документально подтвердило, что журналист по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретные данные о выпуске и ремонте военной техники «Уралвагонзаводом».