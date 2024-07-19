В Москве задержали одного из руководителей РУДН

Главу Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника ТАСС, сейчас со Станишевским, доктором химических наук, проводятся следственные действия. Позже следователи попросят суд назначить ему домашний арест. Деталей дела ТАСС не приводит.

Ранее суд арестовал ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александра Федорова по делу о присвоении или растрате. Сообщалось, что в деле есть несколько подозреваемых. По версии следствия, в 2022-2024 годах фигуранты дела использовали незаконную схему денежных поощрений подчиненных, чтобы присвоить более 18 миллионов рублей.