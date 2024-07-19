Мужчина получил срок 2,5 года за татуировку со свастикой

Суд вынес приговор мужчине, который снял футболку и показал всем окружающим татуировку с символом нацистской Германии. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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По версии следствия, на одной из спортивных площадок города россиянин таким образом сделал рисунок обозримым для окружающих. Помимо этого, он сделал фото, на котором заметен участок кожи со свастикой и опубликовал его в Telegram-канале.

Россиянин свою вину признал, но позже заявил, что вину не признает, "ничего общего с фашизмом не имеет". В результате вину он признал частично.

Суд приговорил его к лишению свободы на срок 2,5 года. Отбывать его мужчина будет в ИК строгого режима. Известно, что за некоторое время до инцидента мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Это первый в истории Петербурга приговор по статье о неоднократной пропаганде нацистской символики.