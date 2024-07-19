Мужчина изнасиловал 95-летнюю мать своего друга

В селе Седельниково Омской области 17 июля ранее судимый за изнасилование мужчина надругался над 95-летней матерью своего знакомого, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Очевидцем нападения стала соседка потерпевшей, которая и вызвала полицию.

Мужчина признался, что увидел женщину в халате, возбудился и решил ее изнасиловать. Через некоторое время в дом зашла соседка, чтобы помочь бабушке в огороде. Она увидела происходящее и побежала в полицию. Когда полицейские приехали, они буквально сняли мужчину с его жертвы и задержали, — рассказал источник.

Предыдущий срок подозреваемый получил в 2018 году. Психиатрической экспертизой он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение В июле 2023 года его освободили из специализированного учреждения.

Ранее в городе Кусе Челябинской области 69-летний мужчина изнасиловал 90-летнюю тещу. Женщина страдала от деменции и не могла передвигаться самостоятельно. Дочь запирала ее в отдельной комнате на замок. Об изнасиловании в полицию заявила дочь пострадавшей пенсионерки. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.