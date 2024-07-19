На Украине задержали мэра одного из городов в Одесской области

Украинские силовики задержали в Одесской области мэра Белгорода-Днестровского Виталия Граждана. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Страна.ua».

К публикации также приложено фото градоначальника, которого сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в его кабинете.

Ранее сообщалось, что на Украине был задержан депутат от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный. Его подозревают в вымогательстве неправомерной выгоды от главы сельского совета в Сумской области. По данным Национального антикоррупционного бюро республики, парламентарий попросил его не препятствовать в проведении тендера на ремонт системы водных труб в регионе, предложив взамен десять процентов от общей суммы контракта.