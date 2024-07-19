Появились кадры с места падения самолета в Армении

Агентство ТАСС опубликовало в Telegram-канале видео с места крушения самолета Ан-2 в Армении. На кадрах видны обломки борта, место вокруг него обнесено лентой, рядом находятся военные, полицейские и пожарные.

Легкомоторный самолет Ан-2 потерпел крушение у города Егвард в Котайкской области Армении. В результате происшествия двое погибли. Информация о ЧП поступила 19 июля примерно в 09:30 от местных жителей, после чего к месту направилась оперативная группа. Координацию работу служб доверили исполняющему обязанности замглавы МВД Егору Карапетяну.

Позже стало известно, что самолет состоял на балансе Минобороны республики и был учебно-тренировочным. Что стало причиной авиакатастрофы, в военном ведомстве Армении не уточнили.

Ранее в Подмосковье разбился Superjet 100 с тремя членами экипажа. Telegram-канал Mash позже сообщил, что пилоты самолета намеренно увели борт от населенных пунктов в сторону леса. В результате крушения погибли 53-летний командир судна Евгений Булавко, пилот Владислав Харламов и стюард Максим Лукманов.

Расшифровка черного ящика уже завершена и эксперты определили приоритетную версию авиакатастрофы. При этом точная причина крушения не называется, однако уже исключена проблема с работой двигателей.