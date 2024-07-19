Коц назвал российский город без единого мигранта

Главный российский курорт Сочи способен справиться с миллионами туристов без привлечения к работе мигрантов, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. За весь свой отпуск он не заметил ни одного «иностранного специалиста» в самых разных рабочих сферах.

Мигрантов нет ни среди официантов в кафе, ни среди поваров в уличных шаурмичных. В парке аттракционов с огромным наплывом туристов справляются юные русские мальчишки и девчонки. Улицы метут местные или приехавшие на сезонный заработок русские. В номерах убираются тоже вполне себе наши соотечественники, — написал он.

Он отметил, что лента в Telegram стала напоминать «сводку с необъявленной войны». Все больше новостей с происшествиями, в которых фигурируют мигранты, появляются в российском инфопространстве. Кубань, по словам журналиста, в целом не производит впечатление «загибающейся от нехватки ценных иностранных специалистов». Подобная картина наблюдается не только на курорте, но и в регионе в целом.

Он напомнил, что в Краснодарском крае введен полный запрет на работу иностранцев по патентам. Это касается самых разных сфер деятельности, начиная со здравоохранения, заканчивая утилизацией отходов. Только в строительной сфере может быть задействовано до половины мигрантов.

За каждое нарушение штрафуют работодателя — до миллиона рублей. С сентября мигрантам даже запретят наниматься помощниками в домашних хозяйствах. Кубань, наверно, какой-то особенный регион. Здесь климат, видимо, позволяет обходиться без среднеазиатских дворников и бомбил, — резюмировал Коц.

Ранее выяснилось, что среди напавших на депутата Матвеева в Самаре оказался несовершеннолетний мигрант. Силовики задержали трех фигурантов уголовного дела о групповом хулиганстве. Среди них был боец ММА из Таджикистана.