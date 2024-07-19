Бастрыкин потребовал поймать пристающего к девушке сталкера

В подмосковной Балашихе мигрант на протяжении нескольких лет преследует девушку, которая отказывается вступать с ним в отношения, сообщает информационный центр Следственного комитета. О ситуации стало известно главе ведомства Александру Бастрыкину, который потребовал подготовить доклад о происходящем. Ряд СМИ утверждает, что девушка обращалась в органы правопорядка, однако ее жалобы игнорировались.

В сети Интернет сообщается, что на протяжении нескольких лет в городе Балашихе Московской области мигрант преследует местную жительницу, настойчиво предлагая познакомиться. При этом из-за отказов он высказывает в адрес женщины оскорбления и угрозы физической расправой, а также повреждает имущество, — сообщили в Следственном комитете.



Ранее сообщалось, что что московский ресторатор Эдуард Забузов преследует экс-супругу Юлию и угрожает ей убийством. 37-летняя женщина рассказала, что это продолжается последние три года. Он четырежды устанавливал в ее автомобиле GPS-маячки, а также ставил в подъезде ее дома камеры слежения. Первая жена бизнесмена погибла много лет назад при загадочных обстоятельствах вскоре после развода с ним.