Растоптавшего христианский крест блогера обвинили в хранении детского порно

Растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана обвинили в хранении детского порно. Подробности приводит московский Следком. Газета.Ru

«В рамках расследования уголовного дела <...> по месту проживания фигуранта произведен осмотр места происшествия, где был изъят его мобильный телефон. При его осмотре обнаружены фото и видео материалы, содержащие согласно судебной экспертизе порнографические изображения несовершеннолетних», — сказано в сообщении. News.ru

По словам старшего помощника руководителя ГУ СК по столице Юлии Ивановой, следствие сегодня попросит об аресте мужчины. Говорит Москва