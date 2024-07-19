СК привел подробности нападения на депутата Матвеева в Самаре

В Самаре задержали трех участников нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале, их обвиняют в покушении на убийство.

Отмечается, что среди задержанных есть подросток. Следователи будут подавать в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что инцидент произошел 18 июля в Самаре. Как рассказывал Матвеев, он попытался прекратить конфликт, начавшийся на одной из улиц города, предположительно, между мигрантами и местными жителями. Однако один из участников конфликта ударил парламентария по голове.

Изначально СК возбудил уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Позднее в ситуацию вмешался председатель ведомства Александр Бастрыкин, который поручил переквалифицировать действия лиц на покушение на убийство и доложить о ходе расследования.