В Уфе неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девочку. Как сообщает Ufa1.ru, инцидент произошел в микрорайоне Шакша на улице Касимовской во дворе жилого дома №10.

Момент попадания пули в ребенка засняла камера домофона. На кадрах видно, что четыре девочки стояли на крыльце подъезда и что-то разглядывали. Одна из них отошла на несколько шагов, после чего произошел хлопок. Пострадавшая вскрикнула, после чего дети запаниковали и быстро зашли в подъезд.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, девочка получила травму ноги, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы. Личность стрелка устанавливается полицейскими, обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что накануне в Красноярске мужчина открыл стрельбу с балкона жилого дома из пневматического пистолета. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали хулигана — суд арестовал его на 10 суток.