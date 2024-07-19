Измайловский суд Москвы приговорил к штрафу в размере 650 тысяч рублей мужчину, который сообщил в полицию о минировании некоторых станций метро, рассказали в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Его признали виновным по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба»).

Как рассказали в пресс-службе, 22 февраля мужчина, будучи в алкогольном состоянии, совершил четыре звонка в дежурные части ОМВД разных районов города Москвы и сообщил об угрозе взрыва на различных станциях метро.

Ранее суд Петропавловска-Камчатского приговорил к условному сроку жительницу города за ложную информацию о минировании здания правительства края. Пенсионерка получила шесть лет лишения свободы с испытательным сроком два года.

В мае в Петербурге на неопределенный срок закрыли для посетителей Нижний парк в Петергофе. Причиной стала анонимная угроза минирования. Там также отметили, что все компетентные органы безопасности предупреждены о происшествии и работают согласно инструкции. Люли смогли вернуть билеты в кассы на Дворцовой и Разводной площадях.