Глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении на депутата Госдумы в Самарской области на покушение на убийство. Об этом сообщает ТАСС.

"С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета поручил переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство", — сообщил источник.



18 июля депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что в Самаре на него напали трое мигрантов. Матвеев подчеркнул, что трое мигрантов шли по городу и задирали прохожих.

Депутат Госдумы впервые рассказал о своем самочувствии после нападения на него

Вместе с водителем депутат вышел из автомобиля, чтобы разобраться в ситуации. Как только парламентарий попросил нападавших остановиться, то сразу же получил удар в голову. Одного из мигрантов удалось задержать. Сразу после нападения СК завел дело о мелком хулиганстве.