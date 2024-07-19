30-летний петербуржец откусил ухо армянину

Житель Санкт-Петербурга откусил ухо 20-летнему гражданину Армении во время драки у ресторана на Приморском шоссе. Об этом сообщил 78.ru.

© Lenta.ru

Как выяснило издание, конфликт между 30-летним петербуржцем и иностранцем произошел накануне. Оба обратились за медицинской помощью.

У жителя Северной столицы врачи диагностировали перелом носа и множественные ушибы. У армянина было откушено ухо. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге женщине откусили палец в одном из фитнес-клубов. Как рассказала 37-летняя пострадавшая, в раздевалке на нее набросилась другая посетительница спортклуба, которая начала ее бить и в ходе потасовки откусила мизинец.