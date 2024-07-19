Самолет Ан-2 разбился в Армении

Самолет Ан-2 потерпел крушение около города Егвард, два человека погибли. Об этом со ссылкой на МВД страны пишет Sputnik-Армения.

По данным ведомства, сообщение об авиакатастрофе поступило около 09:30 (10:30 мск) от очевидцев, после чего к месту происшествия направилась оперативная группа. Работы по ликвидации последствий координирует и.о. замглавы МВД Егор Карапетян.

Самолет разбился на территории Котайкской области Армении. Погибли два человека, уточнил ТАСС пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

«Подтверждаю авиакатастрофу. Это был учебный самолет. Минобороны выражает глубокие соболезнования членам семьи летчиков, их близким и сослуживцам», - заявил он.



Ранее в Армении разбился легкий двухмоторный самолет Beechcraft B-55 Baron. Он упал в районе села Джрабер (Котайкская область) и загорелся. На месте крушения были обнаружены тела двух человек.