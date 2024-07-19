Bild: аэропорт Берлина приостановил работу из-за технического сбоя

United Airlines, Delta Airlines, Allegiant Airlines и Frontier приняли такое решение из-за проблем со связью. По данным CNN, сбой может быть связан из-за нарушения работы программного обеспечения Microsoft. Австралийский телеканал ABC сообщил о глобальном техническом сбое, связанном с работой ноутбуков от американской компании. Пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Также известно, что аэропорт Берлина сообщил о возможных задержках при регистрации из-за технического сбоя. Такую же информацию передаёт испанский оператор Aena: аэропорты в стране столкнулись с «инцидентом в компьютерной системе».