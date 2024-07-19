Мужчина обманом женился на матери бойца СВО ради наследства

В Москве 35-летний мужчина обманом женился на 50-летней матери бойца специальной военной операции (СВО) на Украине ради наследства. Об этом пишет «Регнум».

По данным издания, россиянин заключил контракт с Минобороны в 2022 году и отправился на фронт. Во время его службы мать участника СВО успела выйти замуж за молодого мужчину.

Спустя два года у женщины диагностировали сердечную недостаточность, спасти ее не удалось. Как сообщил источник информационного агентства, она состояла на учете в психоневрологическом диспансере, сердечную недостаточность мог вызвать одновременный прием сильнодействующих препаратов и алкоголя.

Кроме того, согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, на момент заключения брака она не могла отдавать отчет своим действиям. Мужчина этим воспользовался, чтобы получить наследство — на счетах фиктивной жены находилось более 1 миллиона рублей.

Боец СВО, узнав о случившемся, обратился в полицию. Против фиктивного мужа возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Ранее житель Москвы «женился» задним числом на покойнице, чтобы заполучить квартиру в столице. Он подделал свидетельство о браке.