ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках, задержан готовивший его уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона", - сообщили в ЦОС. "Террорист присягнул на верность главарю МТО и готовил нападение на объекты транспортной инфраструктуры города Ессентуки с использованием самодельного взрывного устройства <…>, провел разведку автовокзала города, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления, которые поместил в заранее оборудованном тайнике в съемном гараже", - отметили в ФСБ.



После теракта он планировал выехать в Сирию для вступления в ряды террористической организации.

Подозреваемый своевременно выявлен и задержан, из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту его жительства обнаружены пропагандистские материалы террористического характера. Следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).