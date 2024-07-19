Умер раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток

Пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице от серьезных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил, что ВСУ сбросили 11 июля взрывное устройство на площадку, где сидели пять подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика неделю, но он потерял четыре литра крови, и получил серьезные ранения: осколки повредили жизненно важные магистральные сосуды.

У мальчика дважды останавливалось сердце и медики дважды возвращали его к жизни, отправить в Москву его было нельзя из-за тяжести состояния, несмотря на предпринятые врачами меры, спасти мальчика не получилось, следует из сообщения губернатора в его Telegram-канале.

«Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Гладков.



Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.