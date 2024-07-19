Правоохранители задержали жителя подмосковной Балашихи, подозреваемого в покушении на убийство отчима и матери. На протяжении полугода он подсыпал родителям в еду опасные химикаты, сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"В подмосковной Балашихе задержан местный житель, подозреваемый в покушении на убийство матери и отчима. Следователем ГСУ СК России по Московской области установлено, что с января по июнь 2024 года подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления матери и отчима", - говорится в сообщении.



Как пояснили в пресс-службе, потерпевшие почувствовали ухудшение состояния здоровья и обратились в больницу, но причины плохо самочувствия врачам установить не удалось. Тогда мужчина и женщина обратились в следственные органы.

Экспертиза выявила в представленных для исследования продуктах питания, изъятых из квартиры потерпевших, вещества, употребление которых приводит к смерти. В дальнейшем в квартире была установлена камера видеонаблюдения, которая зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал химикаты в еду, а также приносил продукты питания и напитки с добавлением в них опасных для здоровья веществ.

В СК отметили, что на допросе задержанный дал признательные показания. Мужчина содержится под стражей, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.