Два человека пострадали при падении обломков БПЛА на улицы Курска

Два человека пострадали при падении обломков БПЛА на улицы столицы региона России
На нескольких улицах Курска зафиксировали падение обломков сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram.
По его словам, в результате ожоги и ранения получили двое местных жителей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. В настоящий момент продолжается обследование городских улиц.
Смирнов напомнил об опасности обломков ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал не трогать их и сообщать о находке властям.
Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении в ночь на 19 июля 19 беспилотников ВСУ. 11 из них сбили над территорией Курской области, три — над Белгородской и еще пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.