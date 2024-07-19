Boeing 777 не вылетит в ближайшее время из Красноярска в Сан-Франциско

Самолет авиакомпании Air India, совершивший экстренную посадку в аэропорту Красноярска, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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«Службы аэропорта готовы оказать любое содействие в случае длительного пребывания пассажиров в стерильной зоне», - указано в сообщении.



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Резервный борт из Дели для вывоза пассажиров Boeing 777 прибудет в 16:15 по местному времени. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15, сообщили в аэропорту.

Экипаж самолета, который следовал из Дели в Сан-Франциско, разместили в гостиницах аэропорта и города Красноярска. Для пассажиров обеспечили питание и напитки. Туристы, вылетевшие из Дели, продолжают находиться в зале вылета международных воздушных линий. В пресс-службе аэропорта уточнили, что стараются обеспечить максимально комфортные условия во время ожидания для пассажиров Boeing 777.

Напомним, что воздушное судно авиакомпании Air India совершило экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Специалисты указали, что причиной посадки Boeing 777 является срабатывание датчика задымления в грузовом отсеке.