Названа причина переноса вылета Ми-8 для поисков вертолета Robinson

Вертолет Ми-8 не смог вылететь в пятницу, 19 июля, на поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson по погодным причинам. В составе экипажа пропавшего воздушного судна значились три пассажира, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии». Вылет перенесен на субботу, 20 июля.

Вылет вертолета Ми-8 запланирован на 20 июля утром. Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе проведения поисков вылет не состоится по соображениям безопасности полетов, — сообщили в компании.



Ранее Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что вертолет Robinson с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал 19 июля около 00:40 местного времени в 80 км от села Чагда в Якутии. Известно, что на борту воздушного судна сработал аварийный радиомаяк «Экоспас».

Якутская транспортная прокуратура начала проверку безопасности полетов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, заявили в следственном управлении на транспорте СК РФ.

До этого стало известно, что в Сахалинской области исчез с радаров на северо-востоке от горы Красная вертолет Robinson. У летательного аппарата перед исчезновением сработал аварийный маяк. На борту судна находились три человека.