Упавший мангал убил трехлетнего ребенка в Красноярском крае

В Красноярском крае ребенок уронил мангал и погиб. В связи с этим следователи проводят процессуальную проверку.

Происшествие случилось 18 июля на улице Почтовой в поселке Сухая Балка Емельяновского района. По версии следствия, там трехлетний мальчик находился в гостях у бабушки и дедушки. Вечером за ним приехали родители.

В это время на придомовом участке ребенок потянул на себя мангал. Так, он упал прямо на мальчика. По итогу от полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

В связи с произошедшим следователи начали процессуальную проверку, передает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.