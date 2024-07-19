Срок следствия по делу о теракте в «Крокусе» продлен

Срок предварительного следствия по делу о нападении террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» продлен до 22 сентября, сообщается в официальных судебных документах.

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Басманный суд Москвы продлил ареста фигурантов уголовного дела до 22 августа, передает РИА «Новости».

«Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные вопросы»

Напомним, нападение боевиков произошло в марте. Террористы открыли огонь по людям и подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек, здание сгорело. Потерпевшими признали более 1,7 тыс. человек.