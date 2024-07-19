Боец ММА Ларкин избил туриста в московском аэропорту

Известный российский боец ММА Александр Ларкин стал участником конфликта в московском аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал Mash.

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Спортсмен напал на мужчину, который вместе с семьей якобы мешал ему и его друзьям проехать на гольф-каре до самолета. По словам пострадавшего туриста, инцидент произошел несколько часов назад. Сначала Ларкин выражал свое недовольство грубой речью, а затем перешел к физическому насилию.

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В драке также участвовал сотрудник аэропорта, который вез бойца. После инцидента Ларкин и водитель были задержаны. После дачи показаний их отпустили. Друзья спортсмена покинули место конфликта до приезда полиции.