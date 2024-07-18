Генерал Шамарин частично признал вину

Начальник Главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал вину частично. Это следует из материалов уголовного дела. Генерал не отрицает, что получил 19 миллионов рублей от представителей ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“», но при этом отвергает получение еще 17 миллионов рублей.

«В ходе допросов господин Шамарин не отрицал, что получал от Елены Гришиной и Алексея Высокова через Александра Оглоблина деньги, однако не согласился с инкриминируемой ему суммой в 36 млн руб.: по его словам, он получил лишь 19 млн рублей», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей.



Шамарину продлили срок содержания под стражей. Он останется в СИЗО до 21 октября. Следователь считает, что в случае освобождения Шамарин может скрыться от суда и следствия и воспрепятствовать расследованию дела.