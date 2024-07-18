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В Севастополе часть Балаклавы осталась без света из-за аварии

Технологическое нарушение в электросетях стало причиной отключения света в части Балаклавы в Севастополе. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведущего электросетевого предприятия города Севастополя "Севастопольэнерго".

В Севастополе часть Балаклавы осталась без света
© РИА Новости
"В 22:22 18 июля произошло технологическое нарушение в электрических сетях "Севастопольэнерго". Обесточены потребители - частично г. Балаклава", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оперативно-выездная бригада направлена на ликвидацию технологического нарушения.

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