В Вологодской области перевернулась лодка с семью людьми

Лодка, где находились семь человек, перевернулась на озере в Усть-Кубинском районе Вологодской области.

Об этом сообщает областное управление МЧС России.

«По предварительной информации, в лодке находилось семь человек, в том числе четверо детей... Двое, 46-летняя женщина и девочка 2018 года рождения, утонули», — говорится в сообщении.



Ранее мужчина пропал после столкновения катера со стоящим на якоре у берега земснарядом на реке Оке в Рязанской области.