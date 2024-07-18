В районе Елисейских полей в центре Парижа мужчина напал с ножом на полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Отмечается, что нападавший находился «в чрезвычайной ситуации», его уволили из одного из местных бутиков. На место были вызваны правоохранители.

«При виде полиции мужчина убежал с ножом в руке и, бросившись лицом к лицу, ранил одного полицейского в ухо», — сообщил источник агентства, не уточнив серьезность травмы.



По словам Дарманена, в это время другой полицейский выстрелил в нападавшего. Он добавил, что в настоящее время район, где произошел инцидент, оцеплен.

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Напомним, что через восемь дней в Париже стартуют Летние Олимпийские игры.