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В центре Парижа мужчина напал с ножом на полицейских

В районе Елисейских полей в центре Парижа мужчина напал с ножом на полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

В центре Парижа мужчина напал с ножом на полицейских
© globallookpress.com

Отмечается, что нападавший находился «в чрезвычайной ситуации», его уволили из одного из местных бутиков. На место были вызваны правоохранители.

«При виде полиции мужчина убежал с ножом в руке и, бросившись лицом к лицу, ранил одного полицейского в ухо», — сообщил источник агентства, не уточнив серьезность травмы.

По словам Дарманена, в это время другой полицейский выстрелил в нападавшего. Он добавил, что в настоящее время район, где произошел инцидент, оцеплен.

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