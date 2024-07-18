Центр Ялты остался без света

Центр крымской Ялты остался без света из-за аварии на подстанции. Ремонтные работы займут порядка пяти часов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В мэрии пояснили, что на подстанции Дарсан произошло повреждение высоковольтного кабеля.

«На месте работают специалисты «Крымэнерго». Ведутся ремонтные работы, ориентировочное время устранения 4-5 часов», — пояснили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что выход из строя высоковольтного оборудования на питающем центре привел к тому, что жители Геленджика остались без света.

В Геленджике частично отключили свет на почти 40 улицах города

В частности, напряжения нет в микрорайонах Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, в селах Дивноморское и Архипо-Осиповка.