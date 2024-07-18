Арестован бывший помощник Жириновского

Замоскворецкий суд Москвы арестовал депутата Госдумы и бывшего члена Высшего совета ЛДПР Сергей Абельцева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Абельцева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Абельцеву Сергею Николаевичу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили собеседники «РБК».



Сам Абельцев и ЛДПР пока никак не прокомментировали арест.

В 1991 году Абельцев стал помощником Владимира Жириновского и продолжал им быть до самой смерти основателя ЛДПР в 2022 году. Также с 1992 года он являлся членом высшего совета партии и заместителем председателя. После смерти Жириновского с апреля 2022 года по ноябрь 2023 года он исполнял обязанности первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Кроме того был депутатом четырех созывов ГД.