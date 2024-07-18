Мужчина поссорился с несовершеннолетней и сбросил ее с 13 этажа

В Красноярске уроженец Тывы поссорился во время застолья с несовершеннолетней подругой, затем избил ее и сбросил с 13 этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

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Основный фигурант признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц, по предварительному сговору»). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление произошло 14 сентября 2022 года в Красноярске. Тогда компания арендовала квартиру на сутки. Около 7 часов утра мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал оказывать знаки внимания пострадавшей, несмотря на то, что пришел с другой девушкой. Потерпевшая сделала ему замечание, после чего они поссорились и мужчина начал бить ее по голове, рукам, ногам, затем сдавливал шею, потом подвел ее к окну и сбросил. Девушку без признаков жизни нашла случайная прохожая.

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По информации правоохранителей, расправившись с потерпевшей, осужденный вместе с находящимся в компании другом похитили ее сумку и куртку, и скрылись. Впоследствии они спрятали вещи в лесу.

Второй фигурант признан виновным по статье о краже, совершенно группой лиц, по предварительному сговору. Он получил два года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае суд арестовал 54-летнего местного жителя, который захотел облегчить жизнь сыну и выбросил болеющую тещу с пятого этажа.