Пьяный водитель ударил топором сотрудника ДПС

Преступление произошло в Кировском районе города.

Как сообщил местный главк СКР, инспектор остановил автомобиль на бульваре Новаторов. Когда полицейский сел в машину к мужчине для того, чтобы составить протокол о правонарушении, злоумышленник достал топор и нанёс удар по голове сотрудника ДПС.

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Спустя некоторое время нетрезвого водителя задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранту предъявлено обвинение. О состоянии потерпевшего не сообщается.