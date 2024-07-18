Стали известны подробности кражи украшений у жены вице-президента ВТБ

В Москве в полицию обратилась супруга вице-президента ВТБ Наталья Бузуева с сообщением о краже драгоценностей и часов на сумму, превышающую 3 млн рублей, пишет Telegram-канал Baza. Изначально в преступлении подозревалась домработница, однако после выяснилось, что вором оказался 19-летний молодой человек, состоявший в отношениях с ее дочерью.

Сообщается, что в мае Бузуева наняла новую домработницу, практически сразу после этого у нее пропали дорогие сережки Van Cleef & Arpels за 1 млн рублей. Тогда женщина решила проверить новую работницу и намеренно оставляла ценные вещи на видных местах, но краж больше не происходило.

В июне из дома пропали часы Rolex и Omega за 1,5 млн и 600 тысяч рублей соответственно, Бузуева сразу обратилась в полицию с подозрениями в адрес домработницы. В этот момент в полицию поступил сигнал из ломбарда — туда пришел юноша с сережками и сертификатом на них. По данным канала, молодого человека еще не задержали.

Ранее в Подмосковье благодаря анализу окурка удалось установить личность преступницы, которая обворовала пенсионера на 200 тысяч рублей. Злоумышленница вместе с напарницей проникла в квартиру жертвы под видом соцработницы.