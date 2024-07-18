Летевший в США Boeing совершил аварийную посадку в Красноярске

Пассажирский Boeing авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаузел.

© Российская Газета

Как уточнили "Интерфакс" в экстренных службах, дальнемагистральный Boeing 777 во время транзита над Красноярским карем запросил экстренную посадку в столице региона. Экипаж сообщил, что в багажном отсеке сработал датчик пожара.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Аварийные службы воздушной гавани были приведены в полную готовность. Посадка прошла благополучно.