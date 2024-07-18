«Дарил цветы, пока планировал убийство»: в Пензе муж убил жену газом

В Пензе расследуют дело об умышленном убийстве женщины по имени Феруза. Подозреваемый — ее супруг. По версии следствия, мужчина специально купил газовый баллон, чтобы расправиться с матерью своего ребенка. NEWS.ru рассказывает о подробностях семейного убийства.

Дождался, пока уснет

Жителя Пензы подозревают в убийстве жены и матери его ребенка, рассказала NEWS.ru подруга погибшей. По ее словам, в день убийства, 27 мая, мужчина принес домой газовый баллон, дождался, пока женщина уснет, и открыл вентиль газа. В соседней комнате в это время спала их 10-летняя дочь.

«В день убийства ее муж заблаговременно принес домой баллон газовый, дождался, пока якобы Феруза заснет в своей спальне, зашел к ней и открыл вентиль газа, вышел из комнаты, подоткнув тряпкой щель под дверью, чтобы газ не утекал в зал. В соседней комнате, детской спальне, в этот момент спала 10-летняя дочь», — поделилась подруга убитой.



Спустя пару часов мужчина убедился, что супруга не подает признаков жизни, и закрыл газ.

Убил, накрыл одеялом и ушел гулять с дочкой

Известно, что женщина не разводилась с супругом, дожидаясь, когда дочка окончит начальную школу. 25 мая у девочки прошел выпускной после четвертого класса, а 27 мая папа расправился с ее мамой.

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После совершения задуманного мужчина накрыл тело супруги одеялом. На улице была жара +30 градусов. Вместе с дочкой он уехал в Москву.

«Кто знал, что он способен на такое. Что он тайно на протяжении года вынашивал план мести и ждал удобного момента, чтобы <...> убить мать своего ребенка, а после накрыть теплым одеялом в погоду почти +30 за окном и оставить ее там на преднамеренное количество дней! А самому в это время гулять по Москве с дочкой. И думать, что все сойдет ему с рук», — рассказывают друзья Ферузы.



Нашли девушку лишь спустя четверо суток. Ее тело было настолько обезображено, что не получилось сделать омовение тела по традиционным религиозным обычаям.

«Думали, крепкая любовь»

Как часто и бывает в историях с подобным исходом, отношения пары поначалу выглядели как очень крепкая любовь. Уже после того как трагедия свершилась, знакомые убеждаются — отношения в семье Ферузы и ее мужа были нездоровыми.

«Ведь практически с первого дня их знакомства он оказывал психологическое давление, ходил по пятам и не давал вздохнуть нормально, а мы ведь все думали, что это просто крепкая любовь. И вот он ее допек за 15 лет совместного быта до такой степени, что она готова была официально развестись. Несмотря на косые взгляды родственников и знакомых. Несмотря на то что в браке есть нежный плод — их общая дочь. Несмотря на то что скажут о ней другие», — пишут друзья Ферузы в группе в соцсети «ВКонтакте», созданной в память о своей подруге.



Подруга Ферузы рассказала NEWS.ru, что около полугода назад супруг ударил жену шокером в шею. Как всегда, после этого он каялся за содеянное, дарил ей цветы и подарки, а тем временем планировал расправу и купил газовый баллон.

«После этого инцидента он ходил с виноватым видом пару месяцев, дарил ей цветы, подарки, сладостями каждый день баловал. А сам полгода назад купил газовый баллон, предварительно спрятав его у родителей в квартире, для планируемой расправы с Ферузой», — рассказала подруга жертвы абьюзера.



Был ревнив и заставил уволиться

Подруга погибшей отметила, что редко видела ее мужа. Она описывает его как социопата, который мало разговаривал с другими и абстрагировался от людей. Она добавила, что отношения между супругами испортились, когда жена захотела подать на развод.