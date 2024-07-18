Задержан замдиректора Фонда капитального ремонта Подмосковья

Полиция задержала заместителя главы Фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича. Об этом сообщает ТАСС.

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Замдиректора фонда проходит подозреваемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Следователи ходатайствовали перед Тверским судом Москвы об аресте чиновника. При этом подробности дела не разглашаются.

17 июля бывшего главу подмосковного города Шатура Алексея Артюхина задержали по подозрению в растрате более 221 миллиона рублей.